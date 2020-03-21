 

Кох о прерванном показе интервью Путина: Странно, что телевизионные боссы сразу не заметили, что это полный провал

21.03.2020, 3:48, Новости дня

Первые интервью с российским президентом, показанные ТАСС в рамках проекта “20 вопросов Владимиру Путину”, являются “полным провалом”. Такое мнение бывший вице-премьер РФ Альфред Кох выразил 20 марта в Facebook.

“Некрасивый, старый, густо накрашенный человек с юмором отставного прапорщика, отвечая на довольно простые вопросы, демонстрирует кругозор и эрудицию слесаря из придорожного шиномонтажа. Все где-то слышал краем уха, читал на обрывке газеты, помнит из школьной программы, одна женщина в очереди рассказывала… И так далее, и тому подобное в этом духе… Сеанс черной магии с полным разоблачением. Это может надоесть смотреть даже самым рьяным путинистам. Странно, что телевизионные боссы сразу не заметили, что это полный провал”, – написал Кох.

По его словам, “47-летний человек не равен 67-летнему”.

“Не надо забывать, что время боится только пирамид”, – отметил экс-вице-премьер.

Некрасивый, старый, густо накрашенный человек с юмором отставного прапорщика, отвечая на довольно простые вопросы,…

Posted by Alik Kokh on Reede, 20. märts 2020

В феврале агентство ТАСС начало показывать серию интервью с Путиным. В частности, о его отношении к Украине и о среднем классе в России.

19 марта в ТАСС сообщили, что оставшиеся серии проекта покажут в рамках большого итогового фильма весной. Дата пока не определена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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