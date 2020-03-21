Мнение: Умершие от коронавируса попадут в рай!

21.03.2020, 3:20, Разное

Так решил Ватикан. Апостольская пенитенциария католического Святого престола издала декрет о предоставлении верующим во время пандемии коронавируса специальных индульгенций — отпущения временной кары за грехи, за которые те уже покаялись в ходе исповедей.

Индульгенции распространяются и на медиков, которые борются с коронавирусом. И на членов семей заболевших.

«Сейчас каждый день для человечества, которому угрожает невидимая и коварная болезнь, — а она успела стать большой частью нашей жизни, — охвачен тревожными страхами, новыми неопределенностями и особенно распространенными физическими и моральными страданиями <..> Все, кто страдает из-за COVID-19, именно в тайне этого страдания могут заново открыть для себя же искупительное страдание Христа», — говорится в пресс-релизе ватиканской пресс-службы.

Это хорошая новость! Верующие перестанут бояться коронавируса. Паники в мире станет меньше. И коронавирус вполне может капитулировать…

Хорошо бы, если российские РПЦ и ДУМ издадут аналогичные декреты…

Фотография отсюда