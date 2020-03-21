Главред La Stampa – коронавирус научил Италию патриотизму и ответственности — пора и другим перенять этот опыт

21.03.2020, 3:12, Новости дня

Хотя до окончания пандемии ещё далеко, коронавирус многому научил Италию: как необходимости организационной и финансовой подготовки к подобным катаклизмам, так и личной ответственности и патриотизму, пишет в своей статье для The Guardian главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицион Молинари. По его мнению, остальным странам, столкнувшимся с коронавирусом, следует перенять этот итальянский опыт.



Reuters

На прошлой неделе Италия стала первой страной, которая объявила режим тотальной изоляции, чтобы защитить своих граждан от пандемии. Раньше такой сценарий был лишь плодом умозрительных гипотез экспертов по национальной безопасности. Однако теперь действия Италии смогут стать моделью поведения других стран, которые столкнулись с тем же самым врагом — коронавирусом, пишет в своей статье для The Guardian главный редактор итальянской газеты La Stampa Маурицион Молинари.

Италия, как видно по растущему графику случаев заражения и смертей, по-прежнему находится под угрозой. Битва с вирусом оставляет много вопросов, однако у этого ЧП есть три аспекта, которые могут преподать неоспоримые уроки.

Первый урок касается национальной безопасности. Пандемия застала Италию врасплох, почти как полномасштабная террористическая атака. Опыт войн учит, что готовиться всегда следует к следующему конфликту. Теперь же мы знаем, что всё может начаться не в результате нападения вооружённого противника, а в результате появления вируса. Следовательно, больницы, медкомплексы, медицинское оборудование, доктора и медсёстры — все они оказываются на передовой. Они — это траншея, которую нужно защищать, укреплять и углублять.

«Поэтому мы должны вкладываться в здравоохранение так же, как и в безопасность: это означает переосмысление национальных бюджетов и выделение стратегических ресурсов на исследования, развитие и подготовку в медицинском секторе, а также закупки матчасти, которая приобретёт ключевое значение», — подчёркивает журналист.

Как от отдельных демократий, так и от ЕС и НАТО требуется срочно обзавестись эффективной и хорошо структурированной политикой в области биобезопасности, которая не будет знать недостатка в финансировании. Секрет успеха в борьбе с пандемиями кроется в логистике: чем больше больниц, коек, специалистов, медсестёр, оборудования и лекарств, тем лучше защищены наши жизни. При этом усилия следует координировать: европейские страны, например, уже извлекают уроки из итальянского опыта. В частности, они начали объявлять карантин ещё до появления большого числа заражённых.

Второй урок — это невероятно важная роль сотрудничества между гражданами и официальными ведомствами. Если итальянское правительство и закрыло общественные заведения и заставила миллионы людей уйти на фактический карантин, чреватый рецессией, то всё это было сделано потому, что это единственный эффективный рецепт борьбы с вирусом. Однако чтобы добиться успеха в этом предприятии, каждый отдельно взятый житель должен внести свою лепту.

Учитывая, что Италия — это демократическое государство, у вменяемых гражданам обязанностей есть правовые ограничения; отсюда проистекает важность личной ответственности.

Третий же урок нашёл своё отражение в людях, прильнувших к окнам и высыпавших на балконы; людях, в субботний полдень дружно аплодировавших докторам и медсёстрам, которые превратились в ударную силу против коронавируса. Народ играет или поёт национальный гимн в своих домах, как и народные песни, объединившись для борьбы с пандемией. Эта демонстрация спонтанного патриотизма, в конечном счёте, скрепляет нацию.

Сотрудники La Stampa, по словам Молинари, также оказались на передовой кризиса. Пять дней назад у одного из работников в офисе в Турине подтвердился коронавирус. С тех пор редакция газеты следует строгим протоколам безопасности, чтобы издание продолжало функционировать на ежедневной основе. Как и другие итальянцы, сотрудники La Stampa рискуют, но они должны держать в курсе своих читателей, учитывая, что во время эпидемии независимая информация приобретает стратегическое значение.

«Италия адаптируется к ЧП, прилагая усилия для того, чтобы воля к жизни одержала верх над страхом перед вирусом и давая отворот образу анархистов, которые не хотят уважать законы и правила. Правда такова, что когда на кону стоит жизнь, даже самые большие бунтари из числа граждан превращаются в патриотов. Это говорит об энергии нашей страны и это лучшая гарантия того, что мы воспрянем вновь после того, как коронавирус будет повержен — даже несмотря на то, что борьба ещё далека от завершения», — подытоживает Маурицион Молинари.