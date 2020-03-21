Производство электрического кроссовера Porsche Macan стартует в конце 2022 года

21.03.2020, 3:09, Разное

Представитель немецкого автопрома Porsche планирует до конца четвёртого квартала 2022 года запустить производство электрического кроссовера Macan. Кроме того, в линейке электрокаров производителя появятся Cayman и Boxster.

Для производства электрокроссовера Porsche Macan компания планирует применять как собственную платформу, так и Audi PPE. Выпуск новой модификации с электроустановкой и иной электрической архитектурой стартует в 2022 году, то есть кроссовер пополнит модельный ряд автомобилей компании, запланированных на 2023 год. О дате начала производства Macan рассказал один из членов правления Porsche Майкл Штайнер.

Относительно электрических вариаций спорткаров Cayman и Boxster вопрос с производством решён, однако дата запуска пока не известна. Единственное, что анонсировали в Porsche — разработку на базе инновационной электрической платформы, которая на текущий момент ещё официально не представлена.