 

“Мутируют клетки”: ученые нашли еще одну подверженную коронавирусу категорию людей

21.03.2020, 3:06, Разное

Курильщики сигарет и вейпов оказались в группе риска заражения коронавирусом COVID-2019. Ученые выяснили, что у этой категории людей чаще возникают хронические заболевания легких, ослабляющие иммунитет, сообщает “Москва 24”.

Специалисты отмечают, что из-за курения начинается мутация иммунных клеток, из-за чего те хуже справляются с инфекционными заболеваниями. Тем не менее очевидной связи между курением и риском подхватить коронавирус нет.

Ранее ученые выяснили, что наиболее опасным коронавирус оказался для пожилых людей. Среди них зафиксированы самые высокие показатели смертности.



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