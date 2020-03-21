Мнение: Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль

21.03.2020, 3:01, Разное

На фоне небольшого "отскока" нефти (в свете угроз США в адрес России и Саудовской Аравии) и "стабилизации" рубля в районе 80 , американские биржи счастливо продолжили падение, обновляя антирекорды.

В ответ на обвинения Трампа в адрес России и Саудовской Аравии, в Кремле заявили, что "понимают проблемы американских сланцевых производителей".

Нефть.

Глава "Роснефти" Сечин происходящее прокомментировал так:

Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль.И полностью закрываем свои затраты по добыче рублевой массой. С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России. Работаем в плотной координации с Центральным Банком и рассчитываем все-таки, что те меры, которые принимаются, они приведут к результату.

К концу года, я предполагаю, что (цена) может вырасти и вернуться на уровень до $60​​​. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка.

Интересно, что произойдет, если США для спасения своей сланцевой промышленности введут прямые санкции против российской нефтянки.