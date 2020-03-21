Маска небесная

21.03.2020, 2:55, Разное

В российских аптеках уже несколько недель нет медицинских масок. Когда они все-таки появятся?

Китайский сценарий

Впервые я попыталась купить медицинскую маску за несколько дней до китайского Нового года. Дело было в КНР, в небольшом южном городе. В тот момент о коронавирусе много говорили, но паники не было — тогда в двухмиллионном городе еще не выявили ни одного случая заражения.

Зашла в одну аптеку, в другую — масок нет. Сначала я решила, что это совпадение, но вечером узнала, что мои китайские знакомые объехали несколько аптек и тоже ничего не нашли.

При этом местные жители как по команде начали носить защитные повязки на лицах. У китайцев были свои запасы на всякий случай — здесь вообще принято прятать лицо, если болеешь, чтобы никого не заразить.

Разгрузка медсредств в Ухане, Китай. Фото: EPA-EFE

Вскоре появились тревожные новости — в городе нашли заболевших, которые приехали из Уханя. Власти обязали людей носить маски. Количество прохожих на улицах резко сократилось, закрылись школы и детсады, рестораны, магазины, точки уличного общепита. На дверях аптек и торговых центров по-английски и по-китайски было написано: «Наденьте, пожалуйста, маску». У входа измеряли температуру. Весь город носил маски, но непонятно, где их доставали. Друзья добыли и для меня пару штук — я знала, что они не спасут от коронавируса, но проблем не хотела: на «безмасочных» смотрели косо. Пришлось носить их неделями. Я даже умудрилась погреть многоразовую маску в микроволновке. Казалось, что мир сошел с ума и я вместе с ним. В середине февраля я уехала в Россию.

Еще в конце января маски начали исчезать и в Петербурге. 28 февраля меня выписали после двухнедельного карантина из Боткинской больницы, я пошла в аптеку за лекарствами и узнала, что масок нет нигде.

На складе масок нет

В сети аптек «Озерки» (в Петербурге их больше 130) сообщили, что масок нет, когда появятся — неизвестно.

В аптеках «Доктор Столетов», которых в городе и Ленобласти 39, сказали, что масок нет. В московских аптеках этой сети маски есть только в одной — у станции метро «Аэропорт». Там осталось две упаковки по три штуки. Пачка стоит 150 рублей (информация получена на момент написания текста).

В сети аптек «Фиалка» (их в Петербурге и области 29) сказали, что одноразовых масок уже давно нет. В двух аптеках на днях были многоразовые, но их быстро разобрали.

В сети «Петербургские аптеки» (86 аптек в городе) сообщили, что масок нет. Несколько дней назад на Невском, 50 можно было купить многоразовые по 230 рублей за штуку. Такую маску можно гладить утюгом и использовать до 10 раз. Сейчас все раскупили.

Нельзя заказать маски и через сервис «Аптека.ру» — на сайте указано, что товар отсутствует.

На «Озоне» 18 марта, судя по описанию товара, остались только маски от пыли.

Аналогичная ситуация, судя по публикациям СМИ, складывается во многих городах России. Маски купить сложно даже в регионах, где вообще нет заболевших коронавирусом. Сотрудники аптек на все вопросы разводят руками: «Товара нет на складе, когда появится, неизвестно».

Зато куча объявлений в разных городах на «Авито» и «Юле». Перекупщики продают их в основном упаковками от 50 штук. Цена одной маски в Петербурге — в среднем от 30 до 50 рублей. Оптом — дешевле: к примеру, если брать тысячу, можно купить по 5 рублей за штуку. Я позвонила продавцу с «Авито», который предлагал маски по 8 рублей за штуку. Мужчина сказал, что продает их тысячами.

— Мне нужно штук 50-100 всего. Продадите?

— Могу, не вопрос.

— И сколько будут стоить?

— Да по 8 рублей за одну.

В «Авито» заявили, что заблокируют объявления о продаже медицинских масок «до принятия правительством РФ политики относительно онлайн-продаж лекарств и медицинских товаров». На «Юле» сейчас объявления блокируют — многие объявления уже нельзя просмотреть. На «Авито» утром в среду, 18 марта, объявления были доступны, но в пресс-службе пообещали, что их заблокируют в течение суток — там объяснили, что это не сиюминутный процесс. «Мы будем и дальше бороться с явлениями, которые паразитируют на теме вируса», — пообещали «Новой» в пресс-службе компании.

Много сообщений о продаже масок оптом в группах «Вконтакте». Но непонятно, мошенники это или настоящие продавцы, тем более что исчезают эти объявления достаточно быстро. Возможно, их чистит администрация.

Одно из объявлений о продаже медицинских масок во «ВКонтакте»

Маски нашлись также в интернет-магазине профессиональной косметики и аксессуаров для волос Profi Line. Упаковка из 50 штук стоит 2250 рублей.

Народ пытается купить маски напрямую у производителей и поставщиков. Компании либо игнорируют эти сообщения, либо вывешивают на сайтах предупреждение о том, что маски не продают.

«В настоящее время медицинских масок в свободной продаже у нас нет, наше производство работает под обеспечение обязательств по ранее заключенным контрактам и договорам на поставку в аптечные сети и ЛПУ», — сообщают в ответ на запросы по почте в ООО «Маска».

Производители предполагают, что месяца через полтора-два дефицитный товар снова можно будет купить в аптеках.

«Производители нам сказали, что до конца апреля — начала мая масок нет. Говорят, можете даже не звонить», — отметили в компании «Биомедторг», которая перепродает маски.

«По нашим прогнозам, маски в российских аптеках должны появиться в мае-июне. Но ситуация меняется каждый день. Поэтому точно предугадать невозможно», — сказал один из производителей.

В компании «Ресид» между тем считают, что маски вернутся в аптеки в самое ближайшее время, поскольку «правительство работает над решением этой задачи».

Хватит ли запасов больницам

Пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Рябинина сообщила, что в медучреждениях города имеются запасы масок. По ее информации, в 111 подведомственных комитету медицинских организациях свыше 5,5 млн масок. На нехватку средств защиты медучреждения не жалуются. Но раздача масок населению не планируется. В комздраве подчеркивают: они только для медперсонала.

О том, что медучреждения обеспечены необходимым запасом медицинских масок, сообщили «Новой» и в территориальном органе Росздравнадзора по Петербургу и Ленобласти. Это же подтверждают и производители масок — сейчас они в основном выпускают продукцию для лечебных учреждений.

Между тем в частных клиниках сетуют, что в последнее время качество масок снизилось, а цена, наоборот, выросла в разы.

«В декабре мы купили импортные маски по 210 рублей за 50 штук в упаковке. И это не низкая цена для масок. Качество было хорошее. 26 февраля мы закупили медицинские маски уже отечественного производства по 500 рублей за 50 штук с качеством хуже среднего! На сегодняшний момент маски у некоторых поставщиков можно купить по 1500 рублей за упаковку, это 30 рублей за штуку», — рассказала старшая медсестра петербургской стоматологической клиники «Аллегро» Ольга Шалаева (отвечает за закупку материалов).

Посетительница выходит из аптеки в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По ее словам, новыми масками (которые, к слову, произведены в Петербурге) в клинике недовольны. Врачи жалуются, что маски как бумажные, дышать в них невозможно.

«Пусть производители сами 2–3 часа поносят такие маски, которые мы купили. Для нас важен комфорт в плане дыхания, прилегания к коже, давят ли на лицо завязки, вызывают ли раздражение кожи. Второе — насколько качественный фильтрующий слой. Эти российские маски тоньше иностранных аналогов», — говорит Шалаева.

Запас масок в «Аллегро» имеется, в крайнем случае там готовы вернуться к советским временам и шить марлевые повязки. Однако медсестра считает, что до этого не дойдет — поставщики надежные и не подведут. Тем не менее, к маскам в стоматологии стали относиться бережнее. Если раньше меняли их для каждого пациента, хотя по СанПинНу это не обязательно, то теперь — раз в два-три часа.

Судя по сайту госзакупок, маски закупают не только медицинские организации. Так, петербургский Многофункциональный центр приобретет 217 тыс. масок. Начальная цена контракта – 1 393 140 рублей. Библиотеки Петроградского района закупят 6 тыс. масок (начальная цена контракта – 10 020 рублей).

Спекулянты не дремлют

По словам одного из российских производителей, 90 процентов масок на российском рынке производятся в РФ: «Еще пять лет назад было по-другому — лидировал Китай. Теперь в год в РФ выпускают около 400-500 млн масок. За последние два месяца предприятия увеличили производственные мощности в 1,5-2 раза, то есть сейчас выпускают 900 млн в год. Что касается стоимости масок, то она немного изменилась из-за подорожания сырья и оплаты ночных смен сотрудникам — по трудовому кодексу за работу в ночное время нужно платить больше. Это отразилось на цене масок. Тем не менее, она в пределах 2-3 рублей за штуку. То есть крупные производители цены практически не подняли. В настоящее время поставок из-за рубежа нет совсем. Зато активизировались перекупщики с их дикими ценами по 20-50 рублей, но это уже вопрос не к производителям».

Как рассказала генеральный директор Evers Group Rus Алиса Бородина, одним из компонентов масок является фильтрующий слой — мельтблаун. «Его производства на территории РФ не существует, он импортируется из Китая, — пояснила производитель. — Второй вариант фильтрующего слоя — нетканый материал СМС, у него фильтрующие свойства ниже, зато он производится в России. Сейчас с ним ситуация очень непростая — на этот вариант сырья сильно вырос спрос плюс сказывается спекуляция».

Другой представитель отрасли отмечает, что в феврале все ведущие производители перешли на отечественное сырье для масок: «Оно полностью обеспечивает выполнение стандартов безопасности и эффективности».

Сотрудница аптеки Калининграде у полки с лекарственными средствами от гриппа и простуды. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

«Отпускная цена на маски очень сильно выросла, — признал генеральный директор ООО «Ресид» Иван Кульшицкий. — Во-первых, сырье подорожало в 10 раз. И сырья нет. Все законтрактовано. Приходится находить альтернативные, дорогие способы. Во-вторых, для загрузки производства на 100% мощностей запускаем две и три рабочие смены, что влечет к увеличению фонда оплаты труда».

Кульшицкий говорит, что сырье для масок производят в России, а «сырье для сырья — в Китае и США».

Несмотря на трудности, «Ресид» увеличивает объемы производства. Максимальная мощность компании — 1,5 млн масок в месяц. На складах сейчас ничего нет, так как все маски производятся по заключенным контрактам.

Представители рынка считают, что основная причина дефицита масок в аптеках — ажиотажный спрос.

«Маски стали востребованы населением, которое их раньше почти не носило, — говорит один из производителей. — Они лежали в аптеках и мало кто их покупал.

Если каждый житель страны купит по маске — то это уже 150 млн штук, а маску нужно менять каждые два часа.

Ни у одной страны не хватит мощностей, чтобы обеспечить такой спрос.

Даже Китай не смог этого сделать, хотя они перестали экспортировать маски».

«Сейчас все производители увеличили выпуск масок за счет ввода дополнительных смен, на рынке продолжается ажиотаж», — подчеркнула генеральный директор Evers Group Rus Алиса Бородина.

«Каждый год на российском рынке в ноябре-декабре отмечается повышенный спрос на маски из-за эпидемии гриппа. Но с такой ситуацией, как сейчас, производители столкнулись впервые за последние десятилетия, — поделился с корреспондентом «Новой газеты» еще один представитель отрасли, пожелавший остаться анонимным. — Производители испытывают трудности с поставками, так как контракты на сырье обычно заключаются на годовой основе, а быстро наращивание производства требует большего количества сырья. На рынках всех стран мира отмечается острый дефицит масок, потребность увеличилась в десятки раз. Ситуация усложняется также и тем, что многие страны закрывают свои границы для вывоза средств защиты. К примеру, правительство Германии запретило вывоз масок из страны из-за эпидемии коронавируса».

Аптека в Перми. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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