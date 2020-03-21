Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 12,5 тыс. человек

21.03.2020, 2:48, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом во Франции к вечеру пятницы выросло до 12 тыс. 612 человек, при этом число умерших увеличилось до 450, сообщил генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

«Число инфицированных, как показывают проведенные тесты, достигло 12 тыс. 612, при этом госпитализированы 5 тыс. 226 человек, в реанимации находятся 1 тыс. 297 человек, 450 умерли», – цитирует эпидемиолога ТАСС.

При этом он уточнил, что из госпитализированных 35% составляют лица в возрасте старше 65 лет. Среди умерших пациентов к группе старше 65 лет относятся 87%. «Мы имеем дело с невиданной по своим масштабам эпидемией. Европа теперь стала центром пандемии. Вирус интенсивно распространяется по французской территории, в особенности в метрополии», – признал медик.

«Наша цель – помешать распространению коронавируса, замедлить это продвижение. На это мобилизованы все силы французской системы здравоохранения, все медицинские учреждения», – сообщил Саломон в эфире телеканала CNews.

Он призвал население неукоснительно соблюдать меры гигиены и не покидать свои квартиры. Саломон сообщил, что в сутки в стране проводятся более 50 тыс. проверок на вирус. С вечера пятницы власти начинают компенсировать 100% финансовых затрат граждан на консультации с врачами через интернет.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение вируса.

Со вторника во Франции ограничили передвижение людей по территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждан обязали писать объяснительные о причинах выхода на улицу.

В пятницу в Париже ужесточили условия всеобщего карантина, закрыв все набережные Сены, а также эспланаду Инвалидов и Марсово поле перед Эйфелевой башней.