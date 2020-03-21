Мнение: О реальных жертвах коронавируса
21.03.2020, 2:45, Разное
Фото © Reuters.
Этот фоторепортаж преисполнен обыденных драм глобального масштаба. Его сложно смотреть без внутреннего содрогания и эмоционального отклика…
Друзья, как вы уже знаете, настоящая трагедия сейчас разворачивается в маленькой Италии. Которая по числу смертей от #коронавирусной инфекции, этого новоявленного «бича Божия», обошла уже миллиардный #Китай. А минувшие сутки ознаменовались новым печальным рекордом смертности.
И десятки тысяч итальянцев сейчас борются за жизнь в больничных боксах. Кому грозит опасность в первую очередь? Как ни странно, именно об этом – фотоподборка с места событий.
Уже известно, что мест в госпиталях катастрофически не хватает, и многие пациенты поступают в такие вот времянки.
Другим везёт больше, если можно назвать везением повисшую на волоске жизнь, пусть и в условиях нормального стационара.
Что, помимо человеческой трагедии, обращает на себя внимание в этих фото?
Действительно, в пациентах реанимационных отделений – одни старики.
Преимущественно старики.
Снова старики.
Причём некоторые держатся весьма сносно. Пока…
Иногда компанию им составляют пожилые синьоры.
Но в основном – всё же мужчины, многие из которых с несколькими сопутствующими заболеваниями, в том числе гипертонией и диабетом.
Избыточный вес и сердечно-сосудистые расстройства – очевидные факторы риска при любой вирусной инфекции. CoVID-19 это, увы, подтверждает.
Вот почему так актуальны призывы изолировать людей старческого возраста.
Кстати, поначалу итальянцы отнеслись к новой инфекции как к обычному ОРВИ: мол, подумаешь, #коронавирус! Солнце, море, воздух и средиземноморская диета не дадут нам заболеть, как китайцам…
За это легкомыслие теперь и поплатились.
Как вы думаете, в России – и на властном, и на обывательском уровне – учтут их урок? Или тоже понадеются на авось?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет