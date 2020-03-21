Мнение: О реальных жертвах коронавируса

21.03.2020, 2:45, Разное



Фото © Reuters.

Этот фоторепортаж преисполнен обыденных драм глобального масштаба. Его сложно смотреть без внутреннего содрогания и эмоционального отклика…

Друзья, как вы уже знаете, настоящая трагедия сейчас разворачивается в маленькой Италии. Которая по числу смертей от #коронавирус­ной инфекции, этого новоявленного «бича Божия», обошла уже миллиардный #Китай. А минувшие сутки ознаменовались новым печальным рекордом смертности.

И десятки тысяч итальянцев сейчас борются за жизнь в больничных боксах. Кому грозит опасность в первую очередь? Как ни странно, именно об этом – фотоподборка с места событий.

Уже известно, что мест в госпиталях катастрофически не хватает, и многие пациенты поступают в такие вот времянки.

Другим везёт больше, если можно назвать везением повисшую на волоске жизнь, пусть и в условиях нормального стационара.

Что, помимо человеческой трагедии, обращает на себя внимание в этих фото?

Действительно, в пациентах реанимационных отделений – одни старики.

Преимущественно старики.

Снова старики.

Причём некоторые держатся весьма сносно. Пока…

Иногда компанию им составляют пожилые синьоры.

Но в основном – всё же мужчины, многие из которых с несколькими сопутствующими заболеваниями, в том числе гипертонией и диабетом.

Избыточный вес и сердечно-сосудистые расстройства – очевидные факторы риска при любой вирусной инфекции. CoVID-19 это, увы, подтверждает.

Вот почему так актуальны призывы изолировать людей старческого возраста.

Кстати, поначалу итальянцы отнеслись к новой инфекции как к обычному ОРВИ: мол, подумаешь, #коронавирус! Солнце, море, воздух и средиземноморская диета не дадут нам заболеть, как китайцам…

За это легкомыслие теперь и поплатились.

Как вы думаете, в России – и на властном, и на обывательском уровне – учтут их урок? Или тоже понадеются на авось?