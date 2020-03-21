Сечин: концу года цена на нефть может восстановиться до 50-60 долларов за баррель

21.03.2020, 2:40, Новости дня

Нефтяной рынок переживает кризис из-за распространения коронавируса COVID-19, а также политических и санкционных факторов. Но РФ не демпингует в отличие от других игроков, поэтому эффективность выше. Так глава "Роснефти" Игорь Сечин прокомментировал вопрос о ценовой войне, которую устроила Саудовская Аравия. В эксклюзивном интервью Евгению Примакову в программе "Международное обозрение" Сечин дал оценку ситуации и рассказал о прогнозах.

"Рынок откорректируется, — приводит слова Сечина телеканал "Россия 24". — Для российской промышленности, мне кажется, больших проблем в целом нет. У нас одна из лучших в мире ресурсных баз в целом у всех компаний".

Он рассказал, что "Роснефть" может в течение 22 лет не снижать объемов добычи нефти даже при условии отказа от проектов геологоразведки.

Прокомментировал глава "Роснефти" и изменение цен на черное золото. Текущие цены на нефть не драматичны, "но и большой радости не приносят", подчеркнул Сечин. "Я предполагаю, что к концу года цена может восстановиться где-то от 50 до 60 долларов, — сказал он. — Потому что сланцевая добыча начинает выбывать. Ряд компании связанных со сланцевой добычей уже прекращает свою работу".