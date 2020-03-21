Пожар на теннисном корте в подмосковном Жуковском удалось локализовать

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21.03.2020, 2:40, Новости дня

В городе Жуковский в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на теннисном корте. Огнем охвачено порядка 1800 квадратных метров. О ЧП сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Как уточняется, сообщение о возгорании по адресу улица Пушкина, дом №22 поступило на пульт экстренных служб в 22:34. В ангаре загорелся электрощиток, пламя быстро распространилось по всему зданию. В момент инцидента в помещении никого не было, сообщает РИА Новости. Сведений о пострадавших не поступало.

В 23:30 пожар удалось локализовать. В настоящее время на месте происшествия работают 21 человек личного состава и девять единиц специальной техники.



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