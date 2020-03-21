Resisti, Italia! Киевскую мэрию подсветили цветами итальянского флага

21.03.2020, 2:31, Новости дня

Здание Киевсовета на Крещатике в пятницу вечером подсветили цветами итальянского флага в знак солидарности и поддержки Италии в борьбе с коронавирусом, написал в Facebook мэр украинской столицы Виталий Кличко.

“Друзья! Киев начал акцию в поддержку Италии. Многие из вас могли видеть, что мы установили вдоль Крещатика флажки Украины и Италии. А с сегодняшнего дня, с пятницы по воскресенье, здание мэрии будет подсвечено цветами итальянского флага. В знак солидарности наших стран в борьбе с пандемией, которую преодолевает сегодня мир. Мы хотим выразить свою поддержку Италии, свою поддержку итальянскому народу! Resisti, Italia! (Выздоравливай, Италия! – “ГОРДОН”)”, – отметил он.

Кличко добавил, что ситуация в Италии трагическая, но итальянские врачи и спасательные службы “показывают настоящую отвагу и стойкость в выполнении своей миссии”.

Друзі! Київ розпочав акцію на підтримку Італії. Багато хто з вас міг бачити, що ми встановили вздовж Хрещатика прапорці України та Італії. Відсьогодні три вечори – з п'ятниці до неділі – будівлю мерії підсвічуватимуть у кольори італійського прапору. На знак солідарності наших країн у боротьбі з пандемією, яку долає сьогодні світ.￼Ситуація в Італії – трагічна. Але італійські лікарі, рятувальні служби показують сьогодні справжню відвагу і непохитність у виконанні своєї професійної місії.Ми хочемо висловити своє підтримку Італії, свою підтримку італійському народу!Resisti, Italia! Posted by Віталій Кличко on Reede, 20. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая: к вечеру 20 марта в стране заболело более 47 тыс. человек, число умерших превысило 4 тыс.