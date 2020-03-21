Минздрав Украины пригрозил лишать лицензий лаборатории, которые скрывают информацию о выявленном коронавирусе

21.03.2020, 2:31, Новости дня

Частные лаборатории, которые скрывают информацию о выявленных случаях коронавирусной инфекции, могут лишиться лицензий. Об этом 20 марта на онлайн-брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует сайт Минздрава.

“Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. В настоящее время они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии”, – сказал он.

В министерстве отметили, что речь идет не только о частных лабораториях.

19 марта мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что у 50-летнего жителя столицы частная клиника обнаружила коронавирус, но не сообщила об этом в Минздрав.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 15 украинцев, трое умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.