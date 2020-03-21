Мнение: Кому интересно – на скриншоте типичная ментовская “удочка” на наркобарыг

21.03.2020, 2:18, Разное

Таких крючков забрасывается по сети сразу сотни. Никакой не отдел “кибербезопасности”. Опера. Вы удивитесь. Неужели есть придурки, которые на такое купятся? Разумеется, есть. И попадаются. 99% преступников вообще откровенные дебилы.

И не надо говорить, что это провокация. Это не провокация. Это профилактика правонарушений. Работа ведется очень грамотно. Дураков надо ловить, привлекать, пугать на всю жизнь, чтобы больше таким не занимались. Не ради палок – ради людей.

А о провокациях я и сам однажды задавал вопрос оперу. “Но ведь это же провокация”. Речь шла об объявлении – “уберу за деньги” .

Он мне сказал: “Я человек немолодой. Но вот послушай, что тебе скажу. Мой начальник работал по карманникам. Ездил в трамваях с карманами, в которые внутри были нашиты рыболовные крючки. И регулярно ловил карманников, которые на крючок попадались”. Это работа. Огромная, сложная. Только сейчас вместо рыболовных крючков – разнообразные сайты в социальных сетях.

Точно так же ловят продавцов оружия, тех, кто ищет киллеров на сайтах в интернете, изготовителей липовых паспортов и ксив и прочих. Ловятся, и весьма активно. А раз ловятся, и работа идет, значит все правильно делают.

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