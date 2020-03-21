 

Участникам «Евровидения» запретили выступать в 2021 году с заявленными песнями

21.03.2020, 2:16, Новости дня

Участники музыкального конкурса «Евровидение» в 2021 году не смогут выступать с ранее заявленными песнями и будут обязаны представить новые композиции, сообщил Европейский вещательный союз (ЕВС).

«В соответствии с правилами «Евровидения» песни этого года не смогут быть представлены на конкурсе в 2021 году», – приводит текст сообщения ЕВС ТАСС.

Европейский вещательный союз также информировал, что страны-участницы смогут выбрать новых представителей или же оставить уже заявленных на конкурс 2020 года.

Ранее организаторы «Евровидения-2020» заявили об отмене 65-го музыкального конкурса в Роттердаме из-за коронавируса. Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big с песней Uno, которая считалась одним из фаворитов конкурса.

При этом Little Big может поехать на «Евровидение» в 2021 году.



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