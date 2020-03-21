Коронавирус в США: последние данные

21.03.2020, 2:15, Новости дня

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что по состоянию на пятницу, 20 марта, в США коронавирусом COVID-19 инфицированы 15 291 человек, 201 человек скончался.

Губернаторы штатов Нью-Йорк и Иллинойс призвали жителей не выходить из домов, чтобы остановить распространение коронавируса. Первым таким штатом стала Калифорния. Таким образом, в условиях карантина живут около 70 млн человек – примерно пятая часть населения США. Ожидается, что в ближайшее время аналогичный шаг предпримет штат Нью-Джерси.

Министерство финансов США, Налоговая служба и Министерство труда заявили, что американские компании малого и среднего бизнеса могут получить льготные кредиты в рамках пакета об экстренной экономической помощи, ранее принятого Конгрессом и одобренного президентом Трампом.

Организации, представляющие интересы крупнейших автопроизводителей США (в частности, Альянс за инновации в автомобилестроении и Ассоциация производителей моторов и оборудования), призвали Конгресс США предоставить дополнительные налоговые льготы, льготные кредиты и сделать паузу в имплементации соглашения о свободной торговле в Северной Америке (USMCA), которое должно вступить в силу 1 июля.

Несколько американских энергетических компаний планируют провести массовые сокращения. Мировые цены на нефть ныне находятся на самом низком уровне за 18 лет. В пятницу цена на нефтяные фьючерcы США опустилась ниже 23 долларов за баррель.

Бюро переписи США сообщило, что сроки проведения общенациональной переписи 2020 года будут продлены на две недели – с 31 июля до 14 августа. Ныне большинство американцев заполняют анкету переписи онлайн. Однако Бюро традиционно направляет своих сотрудников в домохозяйства, которые не отреагировали на письма с призывом заполнить анкету. От результатов переписи зависит многое: от количества законодателей, представляющих штат в Палате представителей Конгресса США до объемов федеральной помощи, на которую могут претендовать штаты, округа и муниципалитеты.

Олимпийская сборная США по плаванию призвала отложить Олимпиаду в Токио на год. Международный Олимпийский комитет ранее заявил, что летняя Олимпиада пройдет, как запланировано, с 24 июля до 9 августа.