 

В бета-версии iOS 14.1.1 обнаружен эскиз iPhone 12 Pro Max без «чёлки»

21.03.2020, 2:09, Разное

Недавно сетевые источники обнародовали утечки относительно бета-версии iOS 14.1.1. Именно в них пользователи Сети и инсайдеры обнаружили эскиз готовящегося к дебюту iPhone 12 Pro Max. Основной «изюминкой» новинки от Apple может оказаться практически безрамочный дисплей без «чёлки».
На обнародованном интернет-порталом Slashleaks изображении iPhone 12 Pro Max выглядит почти безрамочным, а на месте типичной для «яблочного» гаджета «чёлки» присутствует лишь небольшой вырез для динамика.

Где будут в новом смартфоне располагаться датчики изображения и остальные сенсоры, пока не известно. Некоторые источники считают, что их разместят под дисплеем и таким образом Apple действительно может уйти от привычного выреза в виде чёлки. Другие же убеждены, что в бета-версии iOS 14.1.1 изображён эскиз, поэтому он просто может быть «условным» и не показывает картины реального iPhone 12 Pro Max.

Кроме того, согласно данным, полученным из утечки бета-версии фирменной ОС купертиновцев, подтверждается наличие в новой модели iPhone лидара и трёх датчиков основной камеры. Также ожидается, что гаджет будет поддерживать Apple Pencil и его оснастят 3-контактным магнитным разъёмом для подключения клавиатуры. Стоит отметить, что официально информация об iPhone 12 Pro Max и остальной линейке от производителя не поступала, поэтому базируется все в основном на слухах, утечках и данных инсайдеров.



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