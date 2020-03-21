Народный артист России скончался на 84-м году жизни

21.03.2020, 1:51, Разное

Оперный режиссер Станислав Гаудасинский скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ИА “Невские новости” со ссылкой на пресс-службу Петербургской консерватории.

Причина смерти не раскрывается. Прощание с народным артистом России пройдет 23 марта на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Станислав Гаудасинский родился в 1937 году в Ивановской области. С 1980 по 2007 год он был художественным руководителем Государственного театра оперы и балета (ныне – Михайловский театр).