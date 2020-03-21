Мнение: Дело Локерби. Возможно, произошла судебная ошибка

21.03.2020, 1:42, Разное

Вот это поворот. Шотландский суд рассматрит апелляцию по делу Миграхи, который был осужден за взрыв авиалайнера над Локерби. Шотландская комиссия по пересмотру уголовных дел официально заявляет, что возможно, произошла судебная ошибка.

Взрыв рейса Pan Am 103 в Локерби: подана апелляция для оправдания Меграхи

Родные и доброжелатели Абдельбасета аль-Меграхи добились права посмертной апелляции его приговора 2001 года по обвинению в убийстве – так решила Шотландская комиссия по пересмотру уголовных дел (SCCRC).

Меграхи признали виновным в том, что он поместил бомбу в чемодане, которая в 1988 году уничтожила самолет Boeing 747 (PA103), убив 259 пассажиров и команду, а также 11 жителей Локерби в Шотландии.

Взрыв произошло всего через полгода после неспровоцированного массового убийства- военный корабль США USS Vincennes сбил иранский пассажирский самолет Airbus (IR655). Погибли 290 пассажиров и команды. В то время большая часть комментаторов и СМИ предполагали, что преступление в Локерби было местью.

С самого начала, однако, было ясно, что спецслужбы США и Великобритании что-то знали заранее и даже были замешаны. Было выпущено предупреждение о возможных терактах на рейсах Pan Am. Рейс PA103 – перед самым Рождеством – был полупустым, потому, что многие отменили заказанные билеты. На месте крушения в Шотландии было много сообщений о негласной деятельности ФБР, обломки изымали с вооруженной охраной, и в багаже рылись.

В 1990 году гражданин Великобритании Мартин Кэдмен, чей сын Билл погиб при взрыве, присутствовал на брифинге в посольстве США для родственников жертв взрыва. Некий неназванный член президентской комиссии США по авиационной безопасности и терроризму сказал ему, даже без расспросов Мартина: «Ваше правительство и наше знают точно, что произошло, и никогда не расскажут».

В 1991 году, приблизительно в то же время, когда иранское правительство объявило о нейтралитете в войне США против Ирака, власти США и Великобритании начали обвинять во взрыве Ливию.

Обвинение Ливии использовалось для изоляции и давления на Каддафи, и дало предлог для экономических санкций, подрывающих экономику страны, основанную на нефти.

Суд над Маграхи в Camp Zeist в Голландии, шел по шотландским законам, в результате сделки, организованной Нельсоном Манделлой между правительствами Великобритании и Ливии. Целью было придать некую видимость законности процессу сближения двух стран, когда Каддафи отказался от радикальной риторики, а империалисты США и Великобритании точили зубы на нефтяные богатства Ливии.



Меграхи.

Однако, процесс выявил зияющие дыры в обвинительном заключении. Не только не было никаких доказательств тому, что Меграхи – бывший сотрудник спецслужб Ливии – когда-либо погрузил сходный чемодан в аэропорте Луга на Мальте, не было и доказательств, что безхозный чемодан прилетел с Мальты через Франкфурт в Хитроу, где его погрузили на рейс PA103, и никаких объяснений – как были обмануты бдительные службы безопасности аэропорта Луга.

Тем не менее, Меграхи был осужден и приговорен к 20 годам тюрьмы, потом срок увеличили до 27 лет.

Еще одной из множества дыр было освобождение другого подсудимого – Лламена Фхима. Каддафи же предложил компенсацию пострадавшим, но не признал ответственности Ливии.

Первая апелляция Меграхи была отклонена в 2002 году, но чем больше проходило времени, тем яснее становилось, что он стал жертвой политически сфабрикованного дела и шемякина суда.

В 2007 году SCCRC согласилась рассмотреть другую апелляцию, и сообщила, что «не было разумного основания» верить, что Меграхи бывал на Мальте, где его опознали, как покупающего ту же одежду, которая оказалась в чемодане с бомбой. Так или иначе в 2009 году Меграхи, сидевшему в тюрьме в Гринлок, поставили диагноз – смертельный рак. Власти Шотландии позволили ему вернуться в Ливию, на условии, что апелляцию отзовут. Меграхи умер в 2012 году, настаивая на своей невиновности.

В 2011 году, через 10 лет после суда, империалисты США, Великобритании и Франции начали кровавую неоколониальную войну для свержения Каддафи. Каддафи жестко убили, страну ввергли в катастрофическую гражданскую войну, которая идет до сих.

Новую апелляцию подала семья Меграхи и кампания «Правосудие для Меграхи» (JFM), куда входят родственники нескольких жертв взрыва, такие как доктор Джим Свае, который упорно выступал за установление правды об убийстве его дочери 23=х лет на этом рейсе.

Кроме того, в JFM участвует Роберт Блэк, юрист и один из главных организаторов суда в Camp Zeist. Другой участник – бывший полицейский суперинтендант Йан Мак Ки, чья дочь Ширли стала жертвой фиаско, которое дискредитировало всю методологию снятия отпечатков пальцев уголовного архива Шотландии. Ее обвинили в лжесвидетельстве, но потом оправдали и выплатили компенсацию.

Заявление SCCRC для СМИ перечисляет причины принятия новой апелляции. Касательно опознания Меграхи как покупателя одежды, оказавшейся в чемодане с бомбой, мальтийским лавочником Тони Гаучи, SCCRC пришла к выводу, что «возможно, произошла судебная ошибка, потому, что никакой адекватный суд, опираясь на такие показания, мог бы признать, что обвинение против господина Меграхи было неопровержимо доказано».

В заявлении SCCRC указано, что обвинение не «сообщило о заявлении и отчете полиции», подтверждающем, что Гаучи имел фотографию Меграхи, прежде чем опознал его. Это «лишило господина Миграхи реальной возможности быть оправданным». Комиссия также нашла, что «наградные деньги, заплаченные Гаучи по схеме, организованной госдепом США», означают, что «господину Меграхи отказали в справедливом суде».

Гаучи натаскала шотландская полиция и подкупило правительство США – он получили в целом, как сказано в отчете, 2 миллиона долларов.

SCCRC отказалась признать основанием для апелляции:

Дату, когда Меграхи якобы был в лавке Гаучи на Мальте

*Появились доказательства про день, когда в Слиеме на Мальте зажгли рождественские огни, которые противоречат утверждению обвинения, что Меграхи сделал эти покупки. Однако, SCCRC «решила, что это новое доказательство вряд ли помогло бы господину Меграхи». SCCRC постоянно подчеркивает, что защита «решила не преследовать эту тему в апелляции 2002 года».

Металлургические характеристики обломков печатной платы PT/35(b)

*Этот фрагмент, якобы, был частью таймера, производства MEBO AG (Швейцария). Фрагмент появился в деле поздно, при этом отчеты о его находке были явно изменены. Значимость PT/35(b) в деле в том, что он подразумевает соучастие ливийского правительства, закупившего 20 таких таймеров.

Однако, с самого начало было известно доказательство, что фрагмент печатной платы MST-13 не мог быть частью партии таймеров, проданных Ливии, так как припай был отличным от образцов, представленных MEBO. Когда об этом стало известно защите, она опять, по неясным причинам, отказалась использовать улику.

SCCRC решила, однако, что «решение защиты не исследовать улику не означало, что защита господина Меграхи не участвовала в суде».

Прием чемодана в Хитроу

*Это самая крупная улика против всего дела, и была объяснена в книге 2013 года «Что можно объяснить тупостью?» членом JFM доктором Мораг Керр.

Керр подробно и методично исследовала зафиксированное прохождение всех единиц багажа через аэропорты Луга, Франкфурт и Хитроу, и их состояние и положение, когда их нашли на холмах возле Локерби. Ее вывод: чемодан с бомбой (Samsonite Silhouette 400) попал в багаж в Лондоне до того, как рейс PA 103A прибыл из Франкфурта с багажом с Мальты.

Керр ясно показывает, что несмотря на обширное и сложное расследование, не удалось узнать, откуда взялся этот чемодан, и его владелец остался неизвестным. Несколько служащих авиакомпании обратили внимание на этот чемодан до и во время его передачи на рейс PA 103. Он появился в день крайне необычного взлома в том месте склада хранения багажа Хитроу, рядом с которым происходила погрузка AVE4041.

SCCRC согласилась, что «что если признать эту улику, она окончательно подорвет обвинительное заключение», но утверждает, что это предположение не включает информацию, подчеркнутую операцией Sandwood – четырёхлетним полицейским расследованием обвинений JFM в виновности полиции в деле о взрыве в Локерби.

Это утверждение лишено оснований. Операция Sandwood заключила в 2018 году, что не нашла ничего преступного в действиях полиции. Отчет не был опубликован, и не было сообщено о причинах такого вывода.

Узнав о принятии апелляции, младший сын Меграхи – Али – сказал Times: «Если будет раскрыто имя настоящего террориста, им придется признать, что это был не мой отец. Те, кто потеряли родных и близких, имеют право узнать правду, кто был виноват и почему это произошло».

Стив Джемс

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/03/18/lock-m18.html – цинк