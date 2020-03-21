 

В Белгородской области на время пандемии возродят традицию пятикратного звона колоколов

21.03.2020, 1:42, Разное

Все храмы Белгородской области будут пять раз в день одновременно звонить в колокола. В епархии назвали это «мерами духовной защиты» на фоне пандемии коронавируса; предложение поддержал и губернатор Евгений Савченко, отметили в РПЦ.

«Почему колокольный звон? Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Если учесть, что в дореволюционной РФ было 1280 монастырей и примерно 18 тысяч церквей, то фактически все пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон. Это был купол», — заявил белгородский митрополит Иоанн.

При этом белгородские выступили против крестных ходов против коронавируса, поскольку «это все-таки скопление людей». Такие уже несколько раз провели вечером в центре Москвы. Патриарх Кирилл в свою очередь рекомендовал духовенству для профилактики протирать спиртом ложечку после каждого причастника и использовать ватные палочки для соборования. Отменять богослужения в РФ не стали.

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В екатеринбургском Ново-Тихвинском монастыре также объявили, что будут для профилактики коронавируса производить ладан с эфирными маслами, например, лаванды или лимона, из-за их якобы антивирусных свойств. При этом американский регулятор FDA требовал от производителей не рекламировать эти товары как средства от коронавируса из-за отсутствия доказательной базы.

Источник: Новая газета



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