 

Сечин оценил влияние дешевой нефти на сланцевые проекты

21.03.2020, 1:30, Новости дня

Глава Роснефти Игорь Сечин выразил уверенность, что сланцевые проекты будут закрываться, так как текущий уровень цен на нефть не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть.

«Уже появляется информация о выходе части добычных активов сланцевого производства. Снижение цен до такого уровня не дает возможности привлечения финансирования, хотя финансовые власти США активно поддерживают своих производителей. Какие бы инвестиции не предлагались, текущий уровень цены не позволяет эффективно добывать сланцевую нефть», – приводит слова Сечина ТАСС.

Ранее стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

При этом в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России. Глава Роснефти оценил себестоимость добычи компании в 3,1 доллара за баррель, отметив, что «ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет [компании] 22 года добывать [нефть], не снижая объемов добычи».



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