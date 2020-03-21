 

Ростуризм: россиянам рекомендуется пока воздержаться от поездок за рубеж

21.03.2020, 1:20, Новости дня

Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев из-за коронавируса COVID-19. Добавлены еще 14 государств. Но в ведомстве рекомендуют на время вообще отказаться от поездок за рубеж.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что сейчас на большинстве туристических направлениях введены те или иные меры, которые связаны с коронавирусом. Список стран и ограничений с каждым днем увеличивается. Но страны делают это в одностороннем порядке, не предупреждая о вводимых мерах, что создает определенные риски и неудобства для российских туристов.

Зарина Догузова отмечает: именно поэтому Ростуризм обращается к россиянам с призывом временно воздержаться от поездок за рубеж. При этом туроператоры РФ будут оказывать максимальное содействие туристам в перебронировании туров на более поздние даты.



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