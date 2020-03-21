Сечин: санкции США сильнее ударили по американским компаниям, чем по “Роснефти”

21.03.2020, 1:20, Новости дня

В эфире программы "Международное обозрение" Игорь Сечин рассказал, что санкции США сильнее ударили по партнерам российской корпорации, а также по американским банкам, чем по самой "Роснефти".

"У санкций есть две стороны: есть мы, а есть те наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы. Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной, — приводит слова Сечина телеканал "Россия 24". — Воздействие на них, мне кажется, более чувствительно, чем воздействие на нас".

Сечин отметил, что так же произошло и с подрядчиками, производителями бурового оборудования, поставщиками газотурбинных установок. "Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас", — рассказал он. Он также отметил, что до санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялась банками США. Кредитные линии составляли до 35 миллиардов долларов. Сейчас эта цифра равняется нулю. "Они зарабатывали до четырех миллиардов долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль, — сообщил глава "Роснефти". — Вот, пожалуйста, результаты этих санкций".

Американские санкции против Ирана, РФ и Венесуэлы — один из факторов, повлиявших на кризис нефтяного рынка, отметил Сечин.