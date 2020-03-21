Число инфицированных коронавирусом выросло в Украине до 41, география расширилась. Главное за день

21.03.2020, 1:10, Новости дня

Коронавирус в Украине

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в Украине до 41. В числе новых инфицированных – жители Черновицкой, Харьковской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей.

В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом. Им стал житель Черновцов, который вернулся из Италии и был первым, у кого в Украине подтвердили инфекцию.

В связи с коронавирусом Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, а также решил без тендеров проводить закупку товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19.

В Минздраве Украины сообщили о договоренности с такси Uber о бесплатной перевозке врачей на время карантина. Речь идет о 10 тыс. поездок.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что вирус будет распространяться в стране и самое трудное еще впереди, несмотря на статистику, которая в Украине меньше, чем во многих европейских странах.

Коронавирус в мире

МИД Украины сообщил о смерти в Италии от коронавируса еще одной, второй, украинки. Она умерла в провинции Бергамо.

Число жертв коронавируса в Италии достигло 4032 человек. Страна продолжает бить антирекорды, опередив по количеству смертей Китай и другие страны.

В Испании количество умерших вследствие заражения коронавирусом превысило 1000 человек.

Китайская полиция признала, что ошибалась, обвиняя врача-офтальмолога Ли Вэньляна в распространении слухов о коронавирусе. Ли Вэньлян был одним из первых, кто сообщил об опасности.

Укрепилась гривна

Впервые за последние несколько недель укрепилась гривна. 20 марта торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне 28 грн/$, а на момент закрытия котировки упали до 27,5 грн/$.

Зеленский уволил советника, критиковавшего Ермака и Сивоху

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника, нардепа от “Слуги народа” Гео Лероса. Это произошло через день после того, как Лерос раскритиковал позицию руководителя Офиса президента Андрея Ермака на переговорах в Минске по ситуации на Донбассе, а также заявил, что высказывания советника секретаря СНБО Сергея Сивохо дестабилизируют ситуацию в стране.