Елена Ваенга заявила о пополнении в семье

21.03.2020, 1:09, Разное

Российская исполнительница Елена Ваенга призналась, что в ее семействе произошло пополнение. Интригующий пост знаменитость опубликовала на странице своего Instagram-аккаунта.

Ранее многочисленные поклонники заподозрили Елену Ваенгу в беременности. Недавно она опубликовала в личном микроблоге запись провокационного характера. Картинку с аистом, который несет малыша, певица сопроводила интересным текстовым сообщением: «Ура! В нашей семье прибавление». Каких-либо подробностей Елена Ваенга не сообщила, в связи с чем фолловеры посчитали, что именно исполнительница стала матерью. Спустя какое-то время отечественная звезда заявила комментаторам, что у нее есть родственники женского пола и ребенок мог родиться у любой из них.

Еще прошлым летом возникли слухи о второй беременности певицы. В настоящее время Ваенга занимается воспитанием восьмилетнего сына Ивана. Даже тогда она до последнего момента скрывала собственное положение, хотя и сейчас редко публикует в интернете совместные с ребенком фотографии, тем самым оберегая личную жизнь.