 

Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 19 тыс. человек

21.03.2020, 1:08, Новости дня

Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии к вечеру пятницы достигло 19,7 тыс., сообщил немецкий телеканал N-tv со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ.

Прирост числа заразившихся за сутки составил около 4 тыс. человек. Эпицентрами распространения коронавируса в ФРГ остаются Северный Рейн – Вестфалия, Баден – Вюртемберг и Бавария. От последствий заболевания в Германии умерли более 40 человек, передает ТАСС.

Ранее «Яндекс» запустил онлайн-карту распространения COVID-19, согласно которой к вечеру пятницы в Германии зафиксировано 19 тыс. 711 случаев заражения коронавирусом.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель предрекла немцам тяжелое время из-за коронавируса. Институт мировой экономики (IfW) предсказал обвал экономики Германии по итогам 2020 года. Для борьбы с коронавирусом в Германии задействовали армию.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение вируса.



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