Мнение: Путина больше не будет…

21.03.2020, 0:42, Разное

Это ТАСС сообщил.

Речь про проект «20 вопросов Владимиру Путину», который выходил с 20 февраля, и был «приурочен к двадцатилетию его работы на высших постах государства (26 марта 2000 года прошли выборы президента РФ, на которых Путин впервые одержал победу)».

Очередная серия, которая должна была выйти 23 марта, не выйдет. Не будет Путина в YouTube…

И дело, думаю, не в том, что мини-интервью Путина не стали популярнее YouTube-бесед Дудя… Скорей всего, в Кремле посчитали, что неуместно продолжать нарезку без вопросов и ответов о коронавирусе, нефти и рубле… Население может не понять.

PS Заголовок навеян знаменитой сценкой из КВН-2013: