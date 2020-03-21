Скоро закончится: ученый обнадежил измученных коронавирусом россиян

21.03.2020, 0:31, Разное

С наступлением теплого времени года у людей улучшается настроение и укрепляется иммунитет – это поможет победить коронавирус. Такое мнение высказал профессор кафедры “Вирусология” МГУ Алексей Аграновский.

Ученый напомнил, что вирусные инфекции проявляют себя в основном в холодное время. Коронавирус COVID-19 также является сезонно зависимым заболеванием, отметил эксперт.

“Поэтому считаю, что с приходом тепла пандемия должна закончиться”, – цитирует Аграновского портал “ПолитНавигатор”.

В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, из них 98 – в Москве. Последнее время в СМИ циркулируют слухи о скором закрытии столицы на карантин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил взволнованных журналистов: столь жесткие меры власти не обсуждают.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру заражены почти 250 тысяч человек, более десяти тысяч скончались.

Ученые по всему миру продолжают работу над вакциной. На днях в США началось испытание препарата на человеке. А российские исследователи полностью расшифровали геном коронавируса COVID-19, что значительно ускорит разработку лекарства.