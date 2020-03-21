Скоро закончится: ученый обнадежил измученных коронавирусом россиян
21.03.2020, 0:31, Разное
С наступлением теплого времени года у людей улучшается настроение и укрепляется иммунитет – это поможет победить коронавирус. Такое мнение высказал профессор кафедры “Вирусология” МГУ Алексей Аграновский.
Ученый напомнил, что вирусные инфекции проявляют себя в основном в холодное время. Коронавирус COVID-19 также является сезонно зависимым заболеванием, отметил эксперт.
“Поэтому считаю, что с приходом тепла пандемия должна закончиться”, – цитирует Аграновского портал “ПолитНавигатор”.
В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, из них 98 – в Москве. Последнее время в СМИ циркулируют слухи о скором закрытии столицы на карантин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков успокоил взволнованных журналистов: столь жесткие меры власти не обсуждают.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила распространение коронавируса COVID-19 пандемией. По всему миру заражены почти 250 тысяч человек, более десяти тысяч скончались.
Ученые по всему миру продолжают работу над вакциной. На днях в США началось испытание препарата на человеке. А российские исследователи полностью расшифровали геном коронавируса COVID-19, что значительно ускорит разработку лекарства.
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