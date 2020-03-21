Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов

21.03.2020, 0:30, Новости дня

Руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке назвал условия падения стоимости барреля нефть марки Brent до 10 долларов.

По словам Менке, снижение цен на нефть до 10 долларов за баррель возможно только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран.

«Чтобы это произошло, необходим долгосрочный спад в глобальной экономике. Если говорить об апокалиптическом сценарии, то он подразумевает запрет на перелеты между большинством стран, запреты для людей находиться вне дома, резкий спад использования всех видов транспорта, поскольку именно эта отрасль использует больше всего нефти. Девяносто процентов глобального спроса на нефть связано с темами мобильности или транспорта, поэтому они являются важнейшими элементами», – сообщил Менке в интервью РИА «Новости».

«Если люди перестанут водить автомобили или летать как минимум на несколько месяцев, сценарий развития событий станет ближе к описанному», – добавил сотрудник банка.

«В то же время продолжают летать грузовые самолеты, продолжаются поставки по морю, а люди по-прежнему перемещаются между странами, поэтому ситуация движется в том направлении лишь частично», – заметил Менке.

Ранее стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

На этом фоне в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

При этом глава Роснефти Игорь Сечин выразил уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, влияние на рынок оказывают другие факторы, в том числе политические, санкционные, фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики.