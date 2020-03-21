Анна Седокова перекрасила волосы в розовый цвет и стала русалочкой

21.03.2020, 0:09, Разное

Украинская певица Анна Седокова изменила свою внешность, покрасив волосы в розовый цвет, как у русалочки. Соответствующий снимок она опубликовала на странице своего Instagram-аккаунта.

Вместо привычной брюнетки, многочисленные подписчики увидели Анну Седокову с насыщенно глубоким розовым цветом волос. Они пришли в восторг от такого преображения, поспешив оценить изменение во внешности любимой певицы. Фанаты написали множество комплиментов в адрес исполнительницы, похвалив ее за полученный результат. «Розовый цвет волос — огонь», — восхитился один из поклонников.

В розовый цвет популярная певица перекрасилась к выпуску своего шоу на видеохостинге YouTube под названием «Квартира 69». Отечественная знаменитость всего лишь за 2-3 месяца обдумала и воплотила в жизнь концепцию проекта. До этого Анна Седокова неоднократно намеревалась состояться как телеведущая, но терпела поражения. По собственному признанию, проснувшись однажды утром, она подумала, что для реализации мечты не нужно ожидать одобрения иных лиц и приняла решение сделать свое шоу.