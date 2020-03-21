Мнение: Красиво всех кинул

21.03.2020, 0:06, Разное

До сих пор меня поражают истории, связанные с обманутыми дольщиками, вынужденными бороться за свое бабло, а его, надо сказать, даже для маленькой квартирки требуется немало.

Живешь себе, принимаешь стратегическое, заключаешь договор, а после становишься частью крупной финансовой схемы, остаешься без денег, квартиры и настроения что-либо предпринимать дальше. Сколько у нас таких застройщиков-мудаков? А кто им изначально дает деньги?

Почему они потом уходят в подполье и никто не может приструнить их хитрые морды, навсегда упрятав за решеткой?

Одним из ярчайших примеров последнего времени стала уже нашумевшая фигура в лице владельца SDI Group Ильгара Гаджиева, который за короткий срок умудрился кинуть людей и в России, и в Азербайджане.

ОБМАНУТЫЕ

В 2016 году в Азербайджане он убедил предпринимателей вложить деньги в несколько строящихся проектов, одному из коммерсантов сказала обошлась в 10 миллионов долларов, после чего Ильгар остановил строительство, послал инвесторов нахер и слился из страны.

Там идет расследование, похожее на глухую даль, потому что следы такие люди за собой, как правило, хорошо заметают.

На достигнутом Гаджиев останавливаться не стал, приехал в Россию, назаключал подобных договоров и кинул нескольких закройщиков на миллионы. Пострадали тут и инвесторы, и партнеры, и дольщики. Глубокая жопа коснулась всех, кроме нашего лаки-боя.

КТО КРЫШУЕТ ПРЕСТУПНИКА?

Люди начали искать концы и вести расследования. Одним из любопытствующих стал Олег Лурье, который не так давно в ЖЖ опубликовал доказательства преступлений этого бесчеловечного и жадного зверя. В расследовании Олега Лурье говорилось о том, что Гаджиев не просто умотал с баблом, но и переписал ряд квартир на какую-то бабу по имени Екатерина. Как оказалось позже, Хаваева – любовница Гаджиева. Доверенное лицо, обладающее теперь тремя квартирами, общей стоимостью в 300 лямов!

Хорошенький подарок, правда?

Дальше – больше. Отдав бабе имущество, сам Гаджиев удрал в Германию, где заявил о рейтерском преследовании, нелепых заварухах, криминальной непричастности и сказал, что инвесторы сделали из него козла отпущения, а он – "жертва" режима.

Не знаю как они в тех Германиях проверяли, но все якобы отжатое по документам до сих пор принадлежит Гаджиеву, который, к слову, не бедствует и за плечами имеет бэкграунд из неимоверного количества денег.

Лев Лурье, ведущий расследование, побывал на заброшенных стройках некоторых домов, отметил безысходность ситуации, посочувствовал людям и решил копнуть глубже, дабы узнать, кто же крышует Гаджиева, которого по нелепым причинам до сих пор не выдворили немцы?

Если бы не проплаченные статьи в СМИ, может быть следов найти ему так и не удалось, однако, по словам Лурье, материалы, опровергающие информацию о том, что Ильгар наглый вор и трус, стали выходить в изданиях, принадлежащих Ходорковскому.

Вот это поворот, не так ли? Десятки совершенно одинаковых заказных статей появились одновременно, начиная с мая 2019 года.

Лурье говорит, что связался с анонимным источником, который подтвердил, что из Германии на счет холдинга пришло 200 тысяч евро. Статьи выходили в «Новой газете» и газете «Собеседник», радиостанциях «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», а также на интернет-ресурсах известного российского экономиста Михаила Хазина.

Дополнительным подтверждением связи бизнесмена с Ходорковским стал зарегистрированный в Лондоне 11 января 2020 года «Центр прозрачности бизнеса и противодействия корпоративным рейдам в России».

Учредителем этого бедлама тоже является Ходорковский.

И все это только потому, что Ходорковский у нас вовсю теперь выставляет себя бедным и несчастным хорьком, которого упекли за решетку за якобы выдуманные махинации и он провел в тюрьме уйму времени, тогда как срок он отмотал, катаясь как сыр в масле, а после вернулся к своим «честно заработанным» миллиардам и клал на вас огромный болт.

Пожалейте пожалуйста кого-нибудь другого, ок? Потому пока Ходорковский попивает белое за несколько тысяч долларов на своей вилле и помогает преступникам, обманутые дольщики плачут над своими руинами и требуют призвать объявленного в розыск застройщика к уголовной ответственности за мошенничество.

Бедные люди до сих пор рассчитывают вернуть свои деньги, которые многие из них, возможно, копили всю жизнь.

ДРУГИЕ ЛИЦА

Миша, безусловно, не единственный помощник Гаджиева.

25 февраля 2020 года в состав гаджиевского «Центра по борьбе с корпоративным рейдерством и поддержке прозрачной деятельности в России» в качестве директора (заочно) вошел некий Игорь Битков – экс-владелец Неманского ЦБК, находящийся под домашним арестом в Гватемале за «использование фальшивых документов в составе преступной группы».

Кроме того, этот самый Битков в 2011 году обманул российские банки более чем на 6 млрд рублей.

Однако и сам Битков не является главным авторитетом, а действует с подачи афериста Уильяма Браудера, который в России заочно осужден на 9 лет строгача, но не сидит.

Вот такая цепочки припеваючи живущих аферистов, включилась в защиту бедняги Гаджиева, который, ради спасения, должен заниматься пропагандой рейдерства в России.

И если вы будете верить всему, что вам говорят богатые дяди, прикидывающиеся кинутыми и беспомощными, то так оно и будет.