 

Чалов летом может перебраться в Англию. В нем заинтересованы два клуба премьер-лиги

21.03.2020, 0:05, Новости дня

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной РФ Федор Чалов продолжает привлекать внимание европейских клубов. Летом он может перебраться на туманный Альбион, где в его услугах заинтересованы лондонские "Челси" и "Кристал Пэлас".

"Синие" уже давно следят за выступлениями 21-летнего российского форварда, и готовы рассмотреть его кандидатуру уже в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Спорт24.Ru, в команде российского предпринимателя Романа Абрамовича как раз ищут варианты для усиления атакующего потенциала.

В "Кристал Пэлас" же Чалову и вовсе готовят особую роль в команде. Главный тренер "орлов" Рой Ходжсон очень рассчитывает на юного игрока столичных "армейцев". В "Пэлас" готовы заплатить нынешнему клубу Чалова 25 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Чалов выступает за первую команду ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, став автором шести голов.



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