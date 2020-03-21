Люди в загрязненных городах больше подвержены риску заражения COVID-19

21.03.2020, 0:05, Новости дня

Несмотря на сообщения об очищении воздуха в ряде регионов из-за сильного сокращения транспортных перевозок, давние загрязнения окружающей среды и воздуха могут усилить риск заражения коронавирусом (COVID-19) в определенных областях, предупредил в понедельник Европейский альянс общественного здравоохранения (EPHA). Эксперты все еще изучают эту взаимосвязь, однако они придерживаются гипотезы о том, что некоторые условия могут усугубить воздействие вируса.

Например, врачи связывают гипертонию, диабет и респираторные заболевания с более высоким уровнем смертности от COVID-19.

«Пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердца из-за длительного воздействия загрязнения воздуха в меньшей степени могут бороться с легочными инфекциями и у них больше шансов умереть», — отмечает Сара Де Маттеис, член Комитета по гигиене окружающей среды Европейского респираторного общества (ERS), который является частью EPHA. «Снижая уровень загрязнения воздуха, можно помочь наиболее уязвимым людям в их борьбе против этой и любых возможных будущих пандемий».

Де Маттеис также добавляет: «Конечно, больше всего людей живет в наиболее загрязненных центрах. Этот фактор сейчас один из самых главных в вопросах заражения коронавирусом. И это лишний раз подтверждает тот факт, что социальная самоизоляция предотвращает развитие вируса».

Действительно, согласно исследованию 2003 года, рассматривающего ситуацию с жертвами атипичной пневмонии, 84% из них ранее жили в районах с умеренным загрязнением воздуха.

Что касается Европы, то загрязнение воздуха здесь ежегодно приводит к 400 тыс. ранних смертей. Один из наиболее пострадавших районов — долина реки По в северной Италии, где началось распространение COVID-19 в феврале.

Сейчас, когда спутниковые снимки и официальные станции мониторинга дают данные о снижении загрязнения NO2, здоровью людей уже нанесен ущерб.

«Правительствам давно следовало бороться с проблемой хронического загрязнения воздуха, но они отдавали предпочтение экономическим вопросам, смягчая последствия для автомобильной промышленности, а не для здоровья населения», — отмечает исполняющий обязанности генсекретаря EPHA Саша Маршанг. «Когда этот кризис закончится, политики должны ускорить меры, позволяющие избавиться от большого количества транспорта, загрязняющего атмосферу. Согласно научным данным, такие эпидемии, как Covid-19, будут возникать все чаще. Поэтому уборка улиц — основная инвестиция в более здоровое будущее».

Также ученые занимаются изучением того, является ли токсичные частицы переносчиком вируса. В публикации Società Italiana Medicina Ambientale говорится о возможной взаимосвязи твердых частиц и вспышки заболевания в долине реки По.

«Согласно анализам, в период с 10 по 29 февраля высокие концентрации частиц, выше уровня PM10, в некоторых провинциях Северной Италии способствовали усилению вирулентного распространения эпидемии в долине реки По, чего не было в других районах Италии, где были случаи заражения», — говорится в документе.

Исследователи пришли к выводу, что «рост частоты случаев заражения в некоторых районах северной Италии может быть связан с загрязнением, во время которого по воздуху переносятся твердые частицы, являющиеся усилителями инфекций».

Все эти гипотезы изучаются, но ученые рекомендуют предпринимать больше действий, направленных на то, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации в будущем.

«COVID-19 обнажил невидимые ранее проблемы и нанес огромный ущерб здоровью человека: мы не можем и дальше оставаться неподготовленными к следующей эпидемии. Коронавирус стал явным стимулом к тому, чтобы вплотную заняться мерами борьбы с загрязнением воздуха», — отмечает Золтан Масай-Косубек, политический менеджер EPHA.