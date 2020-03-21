Главный инфекционист Ставрополья вела лекцию сотням студентов, будучи заражённой коронавирусом

21.03.2020, 0:01, Новости дня

По информации ряда местных изданий, на лекции вернувшейся из Испании Санниковой в СтГМУ присутствовали около 300 студентов-медиков и ординаторов.

Губернатор Владимир Владимиров раскритиковал поведение Ирины Санниковой в Instagram. “Безответственная. Выздоровеет — спрошу с неё», – заявил глава края.

Главный специалист Ставропольского края была госпитализирована после того, как первый тест на COVID дал положительный результат. О результатах повторного теста пока не сообщается.