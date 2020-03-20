 

НБУ продал на межбанке еще $1 млрд. Гривна укрепилась впервые за несколько недель

20.03.2020, 23:58, Новости дня

С 16-го по 20 марта Национальный банк Украины продал $1,09 млрд в ходе валютных интервенций. Об этом говорится в отчете (.xls) НБУ о результатах интервенций.

За этот же период Нацбанк выкупил $50 млн.

С начала года объем валютных интервенций по продаже доллара составил $2,67 млрд, по покупке – $1,28 млрд.

Пресс-служба Нацбанка в Facebook отмечает, что 20 марта торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне 28 грн/$, тогда как на момент закрытия котировки упали до 27,5 грн/$.

“Гривна укрепилась впервые за последние несколько недель. В последние дни население начало покупать меньше валюты – как наличной, так и онлайн. Например, вчера спрос и предложение на валюту были полностью сбалансированы”, – сказано в сообщении.

🔥 Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні багато позитивних новин. 🤘 Гривня зміцнилася вперше за останні декілька…

Posted by Національний банк України on Reede, 20. märts 2020

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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