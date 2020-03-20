 

Инфицированный коронавирусом депутат Шахов общался примерно с 80 людьми, все они тоже сдали тест – Геращенко

20.03.2020, 23:58, Новости дня

Народный депутат Украины, член группы “Довіра” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19. Об этом 20 марта в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. 

Геращенко сообщил, что Шахов не сразу согласился публично рассказать о своем диагнозе. 

“Шахов некоторое время не хотел об этом заявлять, но потом мы его очень сильно попросили. Он признался. Оказалось, что он общался порядка с 80 людьми, вчера было проведено около 80 тестов”, – сообщил Геращенко.

По его словам, исследование образцов продолжается, результаты предварительно ожидают 21 марта.

“Некоторые телезрители могут подумать: почему это Антон Геращенко так легко рассказывает о том, кто заболел, а кто – нет, а как же врачебная тайна? Я хочу проинформировать, что есть закон о защите населения Украины от инфекционных заболеваний. 35 статья прямо говорит, что врачебная тайна не распространяется на особо опасные инфекции, такие как коронавирус”, – рассказал заместитель главы МВД. 

Геращенко подчеркнул, что главные задачи украинских властей сейчас – “жесткий карантин и ограничение контактов людей, которые болеют”. 

“В Италии на сегодняшний день, как показывает статистика, погибло порядка 6% от заболевших. Уже более 3 тыс. погибших. Всего в мире на сегодняшний день заболело около 250 тыс. человек, погибло около 10 тыс. То есть среднемировая статистика показывает, что 4% заболевших умирают. Это как раз и есть тот фактор, из-за которого мы предпринимаем меры по карантину, по ограничению общения граждан Украины друг с другом. Потому что наша страна, к сожалению, не имеет серьезной системы здравоохранения, у нас за 28 лет огромный развал медицинской системы. Мы понимаем: если коронавирус захлестнет Украину, то жертв может быть больше, чем 6%”,  – подчеркнул он. 

Шахов заболел после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах 12–13 марта.

19 марта Шахов сообщил, что COVID-19 подтвердили также у его жены. “Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 20 марта, коронавирусом инфицировано более 210 тыс. человек во всем мире, более 9 тыс. из них погибли.

В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Абсолютный максимум: четвертый рекорд подряд от московской погоды

04.02 / Макрон восстанавливает единство Европы после «дезертирства» Британии

04.03 / Депутат Госдумы отчитался о визите в несуществующий роддом

10.03 / Минобороны опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми «Панцирей»

05.02 / Oppo снизила цену на серию смартфонов А 2020

03.02 / Кривонос: Задача России – заполучить 40 млн украинцев и вернуться к старым границам Российской империи

05.02 / Леди Гага позировала на руках у бойфренда

20.02 / “У нас в семье всегда рождаются мальчики”. Рассказываем, что не так с этой фразой и почему

26.02 / В Пентагоне заявили о нежелании ввязываться в гонку вооружений

26.02 / Унесенных в Черное море подростков ищут вертолет, катер и квадрокоптеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска