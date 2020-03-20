Инфицированный коронавирусом депутат Шахов общался примерно с 80 людьми, все они тоже сдали тест – Геращенко

20.03.2020, 23:58, Новости дня

Народный депутат Украины, член группы “Довіра” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19. Об этом 20 марта в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко сообщил, что Шахов не сразу согласился публично рассказать о своем диагнозе.

“Шахов некоторое время не хотел об этом заявлять, но потом мы его очень сильно попросили. Он признался. Оказалось, что он общался порядка с 80 людьми, вчера было проведено около 80 тестов”, – сообщил Геращенко.

По его словам, исследование образцов продолжается, результаты предварительно ожидают 21 марта.

“Некоторые телезрители могут подумать: почему это Антон Геращенко так легко рассказывает о том, кто заболел, а кто – нет, а как же врачебная тайна? Я хочу проинформировать, что есть закон о защите населения Украины от инфекционных заболеваний. 35 статья прямо говорит, что врачебная тайна не распространяется на особо опасные инфекции, такие как коронавирус”, – рассказал заместитель главы МВД.

Геращенко подчеркнул, что главные задачи украинских властей сейчас – “жесткий карантин и ограничение контактов людей, которые болеют”.

“В Италии на сегодняшний день, как показывает статистика, погибло порядка 6% от заболевших. Уже более 3 тыс. погибших. Всего в мире на сегодняшний день заболело около 250 тыс. человек, погибло около 10 тыс. То есть среднемировая статистика показывает, что 4% заболевших умирают. Это как раз и есть тот фактор, из-за которого мы предпринимаем меры по карантину, по ограничению общения граждан Украины друг с другом. Потому что наша страна, к сожалению, не имеет серьезной системы здравоохранения, у нас за 28 лет огромный развал медицинской системы. Мы понимаем: если коронавирус захлестнет Украину, то жертв может быть больше, чем 6%”, – подчеркнул он.

Шахов заболел после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах 12–13 марта.

19 марта Шахов сообщил, что COVID-19 подтвердили также у его жены. “Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 20 марта, коронавирусом инфицировано более 210 тыс. человек во всем мире, более 9 тыс. из них погибли.

В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались.