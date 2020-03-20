Количество случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось до 41

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20.03.2020, 23:58, Новости дня

В Украине лабораторно подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, их общее число выросло до 41. Об этом в Telegram сообщило Министерство здравоохранения Украины.

“Новые случаи зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях”, – сказано в сообщении.

До этого в Тернопольской области не было инфицированных.

По состоянию на вечер 20 марта случаи COVID-19 зарегистрированы в девяти регионах Украины: Черновицкой (25), Киевской (3), Житомирской (2), Ивано-Франковской (2), Днепропетровской (2), Донецкой (1), Харьковской (1), Львовской (1), Тернопольской (1) областях и Киеве (3). Трое из заболевших умерли: по одному человеку в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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