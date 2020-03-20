Сечин заявил об утрате влияния ОПЕК+ на рынок нефти

20.03.2020, 23:48, Новости дня

Глава Роснефти Игорь Сечин выразил уверенность, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти утратило свое значение, влияние на рынок оказывают другие факторы.

«ОПЕК+, я думаю, в целом уже утратила то значение, которое мы придавали этому. Работают другие факторы: политические, санкционные, это и фактор коронавируса, состояние рынка потребления, стагнации экономики», – приводит слова Сечина ТАСС.

Так, по словам главы Роснефти, санкции США против Ирана и Венесуэлы убрали с рынка около 3 млн баррелей нефти в сутки.

При этом он призвал не драматизировать ситуацию при оценке влияния эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

«С моей точки зрения, коронавирус – действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но также не надо драматизировать эти вещи. Китай, как мы видим, уже практически справился с тем развитием эпидемии, там идет очень позитивная динамика по выздоровлению, по снижению новых заражений. Поэтому, как мне кажется, определенное средство уже найдено, и это, действительно, изоляция», – сказал Сечин в эфире программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

По оценке консалтинговой HIS Markit, глобальный спрос на нефть в марте-апреле может упасть на 10 млн б/с в результате влияния коронавируса. Вспышка заболевания, перекинувшаяся из Китай на весь остальной мир, сократила авиаперевозки. К ограничению мобильности также привели строгие изоляционные меры, принятые во многих странах, в том числе и в России.

Ранее стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу углеводородов из-за обвала цен, случившегося после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи.

При этом в США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.

На этом фоне сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США. Трамп пообещал разобраться в ситуации.

В Кремле отказались считать падение цен на нефть катастрофой для России, назвав вбросы о новых санкциях США «весенним обострением».