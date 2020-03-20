Walmart наймет 150 тысяч сотрудников из-за повышенного спроса на товары первой необходимости

20.03.2020, 23:42, Новости дня

В то время, когда множество компаний в различных секторах экономики вынуждены увольнять или отправлять в отпуск без содержания своих сотрудников, некоторые крупные компании, в основном в сфере торговли товарами первой необходимости, объявляют о найме новых работников, чтобы справиться с многократно возросшим потоком покупателей.

По крайней мере две крупные торговые сети уже объявили о найме работников. Walmart, крупнейшая американская сеть супермаркетов, объявила в четверг вечером о планах по найму 150 тысяч сотрудников для своих магазинов и распределительных центров до конца мая из-за роста онлайн-заказов и многократного увеличения покупательского потока. Рабочие места пока будут носить временный характер, но многие из них станут впоследствии постоянными, заявил представитель компании Дэн Бартлетт.

Бартлетт добавил, что компания обратится с предложением о сотрудничестве к отраслевым группам в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса, которые вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска из-за резкого падения спроса на поездки.

Компания Amazon, крупнейший онлайн-ритейлер в США на этой неделе заявила, что наймет 100 тысяч сотрудников, чтобы справиться с колоссальным спросом на заказы товаров.

В целом ситуация на рынке труда тревожна: на этой неделе стало известно, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, выросло на 70 тысяч человек до самого высокого уровня за последние два года.

Компания Mercedes-Benz стала одним из последних автопроизводителей, объявивших о приостановке производства. В пятницу компания сообщила, что ее автозаводы в Таскалусе, штат Алабама, и в Чарлстоне, штат Южная Каролина, начнут сворачивать производство в понедельник, по крайней мере, на две недели. В компании заявили, что следуют рекомендациям властей и будут следить за ситуацией, «принимая дополнительные меры по мере необходимости», чтобы помочь сдержать распространение вируса.

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada увольняет более 5000 бортпроводников, или около 60% персонала, заявил представитель профсоюза авиаперевозчика. Увольнения коснутся 3600 сотрудников Air Canada и 1549 сотрудников Rogue – дискаунтера, принадлежащего компании. Увольнения начнутся в апреле и являются временными. Ранее на этой неделе авиакомпания объявила о приостановке выполнения большинства международных и внутренних рейсов.