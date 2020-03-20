Ученые нашли потерянную часть древнего континента

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20.03.2020, 23:30, Разное

На канадском арктическом архипелаге Баффинова Земля ученые, изучая кимберлитовые породы, нашли часть древней континентальной земной коры. Они утверждают, что образцы помогут восстановить контуры континентов, существовавших миллионы лет назад.
Об уникальности минерального состава кимберлитов пояснила автор исследования Майя Копылова. Именно эта характерная особенность помогла установить отношение случайной находки к Североатлантическому кратону (древней платформе).

Раскол коры произошел 150 миллионов лет назад. В настоящее время она протянулась от северной Шотландии до Лабрадора. Фрагмент, обнаруженный учеными, может являться частью алмазного рудника, находящегося на юге самого крупного острова в арктическом регионе Канады, названного в честь исследователя Уильяма Баффина. Впервые геологи смогли обнаружить отсутствующую часть «головоломки» на глубине залегания кимберлитов от 150 до 400 км.

До этого момента реконструкции размеров и положения плит Земли составлялись на основе данных, полученных после анализа образцов горных пород, которые залегали относительно неглубоко. Открытие, по мнению ученых, позволит воссоздать форму древних континентов с последующим нанесением их контуров на карту Земли.



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