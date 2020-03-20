В России семь человек вылечились от коронавируса

20.03.2020, 23:19, Разное

За последние сутки в России были выписаны семь человек, болевших новым видом коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, за весь период больницы покинули 12 пациентов: девять граждан России, двое жителей КНР и один мужчина из Италии. Под наблюдением медиков остаются 27 487 человек, передает РИА Новости.