 

Лиза и Гарри Галкины провели «обряд изгнания» короновируса

20.03.2020, 23:17, Разное

Максим Галкин разместил в Instagram-аккаунте видео «обряда изгнания» коронавируса. На нем Лиза и Гарри пытаются спасти человечество от страшной угрозы COVID-19.
Поставив на круглый стол «волшебное зелье», они трижды обходят его, проговаривая «формулу», размахивают руками, пытаясь напугать инфекцию. Известный юморист пошутил на тему «древнего обряда». Поклонники звездного семейства вздохнули с облегчением после такой защиты. «Как минимум, от уныния спасли», — информирует обрадованный фанат.

Дети Галкина и Пугачевой не устают поддерживать россиян. Недавно они предложили бороться с вирусом с помощью чеснока. Едкий запах, по их мнению, «собьёт с ног» любую инфекцию. Взрослые же во всем мире возлагают большие надежды на карантин и скорейшую разработку вакцины. Экстренные меры помогут уменьшить темпы распространения вируса Sars-CoV-2. Максим Галкин, как и многие артисты, отменил свои выступления в марте. По прогнозам ученых-вирусологов, COVID-19, как и предшествующие эпидемии, продлится не менее 10 недель, пишет interfax.



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