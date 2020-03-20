 

Число пассажиров московского метро сократилось на треть на фоне пандемии коронавируса

20.03.2020, 23:10, Разное

Число поездок в московском метро с начала марта сократилось на 30%, подсчитали в департаменте транспорта столичной мэрии. Больше остальных, на 60%, уменьшилась доля школьников и студентов, которые ездят в подземке по социальным картам.

Свободнее стало и на дорогах: количество машин и ДТП снизилось в пределах 5-10%, средняя скорость автомобилей в столице, наоборот, немного увеличилась.

Наземным транспортом 2-19 марта пользовались на 24% меньше, чем в предыдущем месяце (электричками на 10%). Такси и каршеринг стали брать на 10-15% реже, особенно в сторону аэропортов и бизнес-центров.

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В РФ известно о более 250 случаях заболеваний новым COVID-19, на Москву и Подмосковье приходится больше половины из них. С 5 марта в столице был введен повышенной готовности, в рамках которого пребывающих из-за рубежа обязали две недели не покидать дом. В школах были объявлены трехнедельные каникулы, колледжи были закрыты, а многие вузы перешли на дистанционное обучение. Некоторые компании перевели работников на удаленную работу из дома.

Источник: Новая газета



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