Заболеть и заработать: Нашлись желающие заразиться коронавирусом за деньги

20.03.2020, 23:09, Разное

Британские исследователи запустили рекламу, которая призывает добровольцев поучаствовать в эксперименте ради создания вакцины от вируса, охватившего весь мир. Заразиться коронавирусом пожелали 20 тысяч человек.

Ученые из Великобритании собираются провести глобальный научный эксперимент, цель которого – создание эффективной вакцины против COVID-19. Кампания по созданию препарата развернется на базе лондонской лаборатории Queen Mary BioEnterprises, а займутся ею самые квалифицированные специалисты компании hVivo. Всех согласившихся принять участие в эксперименте планируется заразить вирусом, аналогичным COVID-19, после чего оставить на карантине в изолированных от внешнего мира боксах.

Специалисты считают, что потребуется около двух недель, чтобы получить исчерпывающие данные. В течение этого промежутка времени врачи и лаборанты будут отслеживать состояние зараженных и тестировать вакцины. После проведения контрольных тестов и проверки на безопасность для окружающих респондентов отпустят домой.

Специалисты компании отметили, что для них стал удивительным тот факт, что на их сообщение о наборе добровольцев откликнулось большое количество людей. Как правило, подобные предложения не вызывают у населения желания поучаствовать в эксперименте. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что в Великобритании от коронавируса на сегодняшний день умерли 167 человек.

Всего hVivo потребуется около 6,5 млн фунтов, чтобы заплатить людям, желающим поучаствовать в эксперименте. Каждый из заинтересованных получит по 3500 фунтов (320 тысяч рублей).