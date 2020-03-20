 

Компания Intel объединила дискретную и встроенную графику

20.03.2020, 23:09, Разное

Американский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов компания Intel объединила два типа графики – дискретную и встроенную. Таким образом, повышается возможность, за счёт передачи некоторой части вычислений на встроенное видеоядро, снизить нагрузку на дискретную видеокарту.
Эксперимент по объединению графики Intel продемонстрировала в ходе недавней презентации, проведённой в режиме онлайн. Разработчики акцентировали внимание на том, что инновационные интегрированные процессоры позволяют добиться высокой производительности, а это в свою очередь снижает нагрузку на внешний GPU.

В процессе показа новой системы Intel присутствующие на онлайн-презентации увидели реализованную с DX12 симуляцию частиц. В это время работу симулятора обеспечивала интегрированная карта, а дискретная обрабатывала графику. Для демонстрации использовали видеокарты AMD Radeon RX 480 и HD 530 от Intel. Тестируемая система показала высокий потенциал работы, симулировав около 4 млн частиц.

Стоит отметить, что данное объединении дискретной и встроенной графики пока лишь существует в качестве эксперимента. О создании Intel коммерческого продукта, равно как и о появлении его готовой вариации ничего не сообщалось.



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