 

Дмитрий Тарасов призывает помогать пожилым и одиноким людям в период карантина

20.03.2020, 23:09, Разное

Российский спортсмен Дмитрий Тарасов просит оказывать помощь пожилым и одиноким людям в период карантина. Футболист призывает проявлять заботу не только о себе, но и окружающим.
На своей странице в Instagram-аккаунте Дмитрий Тарасов опубликовал пост, где попросил всех неравнодушных помогать людям старшего возраста. Стоит позаботиться о близких, но и не забыть о других. Также футболист пишет, чтобы его поклонники не паниковали и сохраняли здравомыслие.

Спортсмен пишет и о том, что не только купил себе продуктов на неделю, но и помог пожилым людям приобрести необходимые им товары. Он понимает, что на людей 60 лет вирус влияет сильнее и им лучше не выходить за покупками сейчас. Спортсмен даже посоветовал развесить объявления с предложением своей помощи в покупке медикаментов или продуктов.

Публикация Дмитрия Тарасова быстро стала популярной, а это говорит о том, что поклонники полностью его поддерживают. Они написали, что очень важно в тяжелые времена поддерживать друг друга.



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