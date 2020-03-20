 

Сечин раскрыл себестоимость добычи нефти Роснефти

20.03.2020, 23:08, Новости дня

Глава Роснефти Игорь Сечин назвал операционные затраты компании на добычу нефти.

«У нас в целом операционные затраты низкие – 3,1 доллара на баррель. У нас есть весь набор механизмов для того, чтобы исполнить те планы, которые у нас есть», – приводит слова Сечина ТАСС.

«Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи», – сказал Сечин.

«Важно сохранить долю на рынке. Цена корректируется, а вот если вы уйдете от своих потребителей, вы туда больше не вернетесь никогда», – добавил глава Роснефти.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах.



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