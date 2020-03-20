Мнение: “Фирмочки” бросились закупать медицинские пирометры.

20.03.2020, 22:55, Разное

Я работаю в небольшой компании, которая производит довольно дорогие пирометры для различных

нужд промышленности.

Сейчас звонят, до восьми звонков в день, и пишут на эл. почту с желанием купить медицинские пирометры.

Причём в количествах до десятков тысяч штук.

Вчера пришло письмо, которое и послужило поводом написать этот пост.

" Доброго времени суток.

Прошу вас выставить счет по максимально низкой стоимости так как мы являемся торгующей организацией,

на позиции указанные в этом письме или в теле письма.

Реквизитную карточку партнера прилагаем."

А они потом продадут по максимально высокой цене!

А товар, который они хотят купить, не производится в нашей стране.

И по причине, что власти убили эту отрасль. Такие пирометры изготавливались в Китае, стоили

от 500 рублей. И Китай их изготавливал в массовых количествах.

Сейчас, по причине пандемии коронавируса, все хотят купить медичинские пирометры.

Ну а товарные перекупщики получить максимальную прибыль.

Вот такой пирометр купил на али за 600 рублей пару лет назад.

У него два режима измерения: BODY (измерение температуры тела человека) и SURFACE ( измерение температуры объекта до 90 градусов Цельсия) режиме.

Пирометр имеет один нюанс в работе, про который не все знают.

В режиме SURFACE измерим температуру поверхности чайника, вода в котором почти кипит. Поверхность чайника, на ощупь, очень горячая.

Прибор показывает 36,6 градусов, как нормальная температура тела человека.

Померяем в том же режиме температуру нагретой конфорки на кухне.

В первом случае поверхность чайника сделана из полированной нержавеющей стали.

А конфорка ребристая и темная.

Для получения корректной измеренной температуры надо в пирометр вводить коэффициент излучения (степень черноты):

http://temperatures.ru/pages/koefficient_izlucheniya

Для стали нержавеющей полированной этот коэфициент равен 0.075, для абсолютно чёрного тела – 1.00.

Если покрасить чайник чёрной эмалированной красной, у которой коэффициент излучения 0.8, то показания

пирометра станут более корректными.

А чайники полируют, чтобы они медленнее остывали.