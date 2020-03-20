Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

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20.03.2020, 22:54, Новости дня

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Росавиации, подчеркнув, что вопрос эвакуации россиян из Марокко из-за отсутствия прямого воздушного сообщения с этой страной, требует дополнительной проработки.

Всего же обсужден список из 30 стран, в том числе семь из них, где сложилась самая сложная ситуация с эвакуацией оттуда россиян — Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта и Португалия.

Отмечается, что вывозить россиян из этих стран будут "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "Победа".

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящее время в более чем 168 странах мира заразились более 270 тысяч человек, более 90 тысяч выздоровели, более 11 тысяч умерли.



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