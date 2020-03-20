«Многосерийный сериал» о Путине прерван. Продолжение следует?

20.03.2020, 22:30, Новости дня

Внезапно прерванный выпуск серии интервью президента России Владимира Путина у многих вызвал раздражение и принес обратные задуманному политические дивиденды. К такому мнению склоняются опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты, объясняющие прекращение публикации ТАСС последних частей «сериала» резко обострившимся в связи с пандемией и экономическим спадом положением дел в стране.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», по идее, был призван подвести итоги правления действующего президента и показать произошедшие в стране перемены к лучшему. Первое интервью вышло еще в феврале, а всего их планировалось обнародовать двадцать. Остановились на семнадцати.

«Финал проекта совпал с ситуацией информационного “идеального шторма”, когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация», – говорится в заявлении ТАСС.

По сообщению оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, число зараженных в России в пятницу, 20 марта, возросло до 253 – на 54 больше, чем было накануне. Выздоровевших 12. Случаев смерти официально не зафиксировано.

Оставшиеся три фрагмента интервью Владимира Путина пообещали включить в документальный фильм, который покажут позже. Не опубликованные серии назывались «О свободе слова в интернете», «Об изменениях Конституции и о Госсовете» и «О детях, внуках и личных потерях».

Особенный резонанс среди пользователей соцсетей вызвало то, что президент в информационно устаревшем интервью повторял затасканные тезисы, и вообще говорил о чем угодно, только не о том, что действительно волнует подавляющее большинство россиян. А его фраза, оправдывающая неспровоцированное насилие силовиков по отношению к мирным протестующим: «дубинкой просто так никто не молотит», шокировала далеко не только одних правозащитников и юристов.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что было бы, по меньшей мере, странным выпускать сегодня ту часть интервью, которая посвящена Госсовету как переходному органу, обеспечивающему Владимиру Путину сохранение власти, поскольку эта идея уже окончательно отброшена и выбрана другая модель. Как ему представляется, скорее всего, в Кремле сочли не эффективной саму форму подачи материала.

«Потому что после каждого выпуска на Путина со всех сторон обрушивалась достаточно обоснованная критика, – добавил он. – Его аргументация оказалась очень слабой. А предпоследняя серия, в которой была оглашено, что 70 % россиян могут считать себя средним классом, вызвала практически всеобщее недоумение и возмущение. Таких цифр просто не существует в природе, и та методика Всемирного банка, на которую ссылался Путина, является не основной даже для самого банка. Это какая-то одна из субметодик».

Подобное заявление совершенно неадекватно на фоне того, что происходит в стране: падения рубля, стагнации доходов, резюмировал Александр Колесников. Согласно расчетам Всемирного банка, среднемесячный доход представителя среднего класса мирового уровня начинается с 3500 долларов. Таковых в мире насчитывается не более 8% от всего населения. По данным Росстата, за чертой бедности живут около 20 миллионов россиян. А судя по социологическим опросам, около 40% граждан существуют меньше чем на 12,5 тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман полагает, что проект был задуман как способ поднять рейтинг и улучшить имидж власти и президента лично, и в этом смысле потерпел крах. По его словам, реакция публики на публикации была настолько негативна, что кто-то из президентского окружения «осмелился доложить» Путину о неудаче.

«В общем, достигли обратного эффекта и решили, что пора прекращать, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – Решение в высшей степени логичное. Лично на меня этот продукт произвел тяжелейшее впечатление».

Рейтинг Владимира Путина в минувшему году после так называемой пенсионной реформы упал до рекордных значений, и с тех пор если моментно возрастал, то ненамного – даже по оценкам провластных социологических организаций. Как признался Леонид Гозман, иногда ему казалось, что главный герой очень плохо понимает, в какой стране живет и что ее заботит.

«Когда политики сознательно лгут, это огорчает, но не удивляет. Однако становится совсем плохо и тревожно, когда они на самом деле не понимают, что происходит в отечестве. По многим эпизодам этого «сериала» можно сделать вывод, что Владимир Путин действительно имеет очень искаженное представление о реальности», – заключил политик.